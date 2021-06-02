Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре» — это платная магистраль в Санкт-Петербурге. Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии после того, как будет одобрена Федеральной антимонопольной службой, — сообщает РБК. Пока проект не приносит прибыль.
2021-06-02T15:32:07+03:00
2021-06-02T15:32:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2847978-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 02 июня 2021
Загрузка комментариев...