Структура суверенного фонда Катара получит почти 25% в «Западном скоростном диаметре» — это платная магистраль в Санкт-Петербурге. Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии после того, как будет одобрена Федеральной антимонопольной службой, — сообщает РБК. Пока проект не приносит прибыль.