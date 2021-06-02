Бывший министр иностранных дел Австрии, доктор права Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

Новый состав утвердили акционеры на годовом собрании. В Совет директоров входят 11 человек. Это, в частности, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин и глава Роснефти Игорь Сечин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.