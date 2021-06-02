Бизнес-омбудсмен Титов об участии в выборах: «Мы будем по кирпичику складывать партию»

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума уполномоченный по правам бизнеса в России Борис Титов, его Партия Роста планирует создать свои фракции в законодательном региональном собрании, а также примет участие в выборах на федеральном уровне.

«Мы будем по кирпичику складывать партию. Большинство кандидатов — это в местные советы. У нас самое большое количество местных депутатов среди всех непарламентских партий. Продолжаем эту работу — и в городские и местные советы, и в региональные. Мы надеемся, что по крайней мере мы сможем создать свои фракции в законодательном региональном собрании. Но мы идем и на федеральный уровень», — сказал Б.Титов.

По словам омбудсмена, партия на сегодняшний день пока еще не добилась прохождения, и в сегодняшней ситуации достаточно сложно делать какие-либо успешные прогнозы.

«Это сложная задача, потому что мы все-таки самостоятельны, потому что мы сегодня ориентируемся прежде всего на голоса людей не только бизнеса, но и людей, которые проявляют сегодня чудовищную апатию ко всему тому, что происходит. Любые движения в эту сторону — это риски, при этом нет гарантированного результата. И поэтому в такой ситуации, наверное, сложно ориентироваться на какие-то серьезные успехи, но мы будем стараться. И главное, нас не только интересуют депутатские места в этой истории. Выборы — это, конечно, еще и большая трибуна. Сейчас мы громко говорим о том, что бизнес скукоживается, бизнес уходит из России. И как мы не понимаем, что завтра нам всем от этого станет намного хуже. И это главная проблема», — отметил он.