РАНХиГС и «Яндекс.Кью» опубликовали исследование, посвященное дезинформации о коронавирусе в интернете

Аналитики изучили 244 «единицы» недостоверной информации – сюда вошли далеко не только фейковые новости, но и слухи, домыслы, лженародные рецепты лечения и тому подобное. Сюжеты из этого корпуса воспроизводились в Сети суммарно более 6 миллионов раз, и это только верхушка айсберга – указывают авторы. Активнее всего такие вещи, по их мнению, распространяются в личной переписке.

Самое популярное «направление» — информация о якобы вреде вакцин, она стала появляться еще раньше, чем сами вакцины. С этой тематикой так или иначе связаны 40% всех записей в поле зрения исследователей. На втором месте – псевдомедицинские рекомендации (например, что от коронавируса помогают водочные ингаляции или имбирь – четверть от общего объема).

Некоторые фейки оказались особенно популярны в отдельных регионах. Например, в Казани с ее особо жестким масочным режимом люди чаще всего искали в интернете информацию о наночервях, якобы живущих в ткани медицинских масок. А на Дальнем Востоке – о белом порошке, которым некоторые китайцы якобы намеренно распространяют коронавирус.

Авторы исследования пришли к выводу, что разнообразные лженаучные спекуляции о коронавирусе и вакцинах от него среди пользователей Рунета «упали на хорошо подготовленную почву».