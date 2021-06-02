Директор центра им.Чумакова считает, что преждевременно говорить об уровне эффективности вакцины «Ковивак»

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов считает, что пока преждевременно говорить об уровне эффективности вакцины от коронавируса «Ковивак». По словам Ишмухаметова, это станет понятно только после завершения всех фаз испытаний.

Вместе с тем, на стенде Минобрнауки на Петербругском экономическом форуме сообщается, что эффективность препарата превышает 80%, — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее объявлено о том, что вакцина «Ковивак» поступила в Москву и регионы. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что сейчас доступно 3 тысячи доз препарата. До этого москвичи могли прививаться «Спутником» и «ЭпиВакКороной».