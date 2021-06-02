Lufthansa отменила запланированные на сегодня рейсы из Франкфурта-на-Майне в Россию и обратно

Они должны были идти в обход Белоруссии.

Причиной отмены рейсов, как сообщили в Lufthansa, стало отсутствие разрешения со стороны авиационных властей – каких именно, правда, не уточняется. При этом, как передает агентство ТАСС, в Службе безопасности полетов ФРГ информацией на этот счет не располагают. В результате оказались сорваны рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург. На этом фоне глава Росавиации Александр Нерадько призвал не беспокоиться об отмене рейсов и уверяет, что все проблемы уже решены. Между тем еще несколько дней назад представитель Lufthansa сообщил, что получил разрешение, в том числе, России на совершение полетов в страну в обход Белоруссии.

Накануне же российская авиакомпания S7 сообщила, что не получила от Германии разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Берлин и обратно. Причиной, по которой был получен отказ, не уточняется, при этом в S7 подчеркнули, что ранее с такими проблемами не сталкивались.

Ранее из-за решения значительной части европейских авиакомпаний игнорировать воздушное пространство Белоруссии несколько перевозчиков объявляли о вынужденной отмене рейсов в Россию. В частности, Air France и Austrian Airlines сообщали, что не смогли согласовать новые маршруты с Москвой.