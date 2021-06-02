Андрея Пивоварова арестовали на два месяца до 31 июля

Такое решение вынес судья Первомайского районного суда Краснодара Алексей Краснопеев. Адвокаты сообщили, что намерены обжаловать решение суда об избрании меры пресечения.

Бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» задержали в Пулково 31 мая, его сняли с самолета. Он проходит по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Дело возбуждено через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности. Пивоварову грозит до 6 лет лишения свободы

В Кремле не считают, что задержание оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова имеет отношение к политике. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политик Алексей Навальный выразил поддержку бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и бывшему руководителю «Открытой России» Андрею Пивоварову, которые стали фигурантами уголовных дел. «Это честные люди, которых именно за это и преследуют», — говорится в инстаграме Навального.