Среди участников петербургского Международного экономического форума первый госпитализированный с коронавирусом

Как стало известно из0данию Фонтанка, это 18-летняя девушка, волонтер из Москвы. Ее доставили во временный ковидный госпиталь Ленэкспо.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в городе и пообещал, что гостей с температурой будут госпитализировать немедленно – для них подготовлен резерв больничных коек.