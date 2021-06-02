Защита россиянки Софии Сапеги, задержанной в Минске, готовит новую жалобу на задержание и меру пресечения, — рассказал адвокат Александр Филанович. По его словам, сегодня следственные действия не проводятся. В чем конкретно обвиняют Сапегу, до сих пор неизвестно. Ранее суд поместил ее под стражу на два месяца.