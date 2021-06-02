СМИ: Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию на своей территории российской военно-морской базы

Судан официально объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию на своей территории российской военно-морской базы, сообщают зарубежные СМИ.

В интервью телеканалу Blue Nile начальник генштаба армии Судана заявил, что соглашение с Москвой о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России не может быть подписано поскольку оно содержит «условия, наносящие вред» его стране. По словам генерала, договор подписан при прежней власти, но он не был ратифицирован парламентом, как того требует любое международная договоренность. Одновременно с этим глава генштаба подчеркнул, что Судан открыт для военного сотрудничества с США. По подписанному в декабре прошлого года договору Хартум должен был безвозмездно передать Москве в пользование на 25 лет часть города Порт-Судан вместе с прилегающей акваторией Красного моря.

Американский информационный портал asumetech.com напоминает, что личное согласие российскому руководству на строительство базы дал смещенный со своего поста два года назад президент Омар Аль— Башир. Ближневосточное издание middleastmonitor рассказывает, что в конце апреля, когда в суданской прессе появились первые сообщения о возможном пересмотре соглашения, посол Российской Федерации в Хартуме назвал их “ безосновательными”.

Свергнутый экс-президент Судана Аль-Башир обвинялся международным сообществом в причастности к военным преступлениям, совершенным в ходе Дарфурского межэтнического конфликта, в котором погибли несколько сотен тысяч человек.