Первый случай госпитализации зафиксирован на Петербургском международном экономическом форуме

Ранее всех участников обязывали сдавать тест на коронавирус.

В госпиталь развернутый на базе Ленэкспо отправилась 18-летняя девушка. Как пишет портал Фонтанка Ру, она из Москвы и должна была работать на форуме волонтёром. Её состояние оценивается как лёгкое. Других подробностей о том, как у неё проявился коронавирус и есть ли другие госпитализированные не сообщается. Ранее всех участников обязывали пройти ПЦР-тест за сутки до прибытия на форум. И сделать это можно только в тех организациях, которые одобрил «Росконгресс». В Москве из-за этого возникли серьёзные очереди. Чтобы пройти тестирование люди ждали более трёх часов. В Петербурге таких проблем не возникало. В своих публикациях журналисты портала «Деловой Петербург» отмечали, что тем, кто планирует посетить пленарное заседание, в котором примет участие Владимир Путин, придётся сдать тест повторно. Плюс на территории форума работает дистанционная термометрия. В случае, если у человека температура превысит 37 и 1 одну десятую градуса, то на площадку его не допустят. Будут ли его сразу госпитализировать — не уточнялось.

Напомним, Петербургский международный экономический форум продлится до пятого июня. Помимо официальной программы пройдут различные культурные мероприятия, в частности, бесплатный концерт Дианы Арбениной на Дворцовой площади. Он назначен на вечер четверга.