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14:05, 02 июня 2021

Суд в Краснодаре рассматривает вопрос об избрании меры пресечения бывшему главе «Открытой России» Пивоварову

Суд в Краснодаре в эти минуты рассматривает вопрос об избрании меры пресечения бывшему исполнительному директору организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову.

Защита политика ходатайствовала, чтобы суд отпустил Пивоварова без избрания меры пресечения или выбрал такую, которая не была бы связана с арестом. В Качестве примера был назван домашний арест. Адвокат рассказал, что в случае, если суд примет такое решение, то у политика уже есть договор аренды жилого помещения, в котором он сможет жить все это время.

В свою очередь следователи настаивают на том, что бывший исполнительный директор организации был намерен покинуть территорию России и скрыться от уголовного преследования за рубежом. Просьбы адвокатов аргументировать позицию и предоставить доказательства в СК проигнорировали.

Вместе с тем сам Андрей Пивоваров уверен, что дело против него сфабриковано и носит исключительно политический характер. Пивоваров также указал на то, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела, хотя, по его словам, сделать это было просто: политик всегда носит при себе телефон и отвечает на сообщения в социальных сетях.

На данный момент известно, что доказательством участия политика в нежелательной организации служит публикация в социальной сети Фейсбук, в которой якобы содержится агитация сбора средств для печати" для одного из проектов.

За минувшие сутки в поддержку Андрея Пивоварова его сторонники собрали свыше 50 поручительств. Среди подписантов столичные и питерские муниципальные депутаты, политики и журналисты.

Суд в Москве, по данным источника ТАСС, сегодня может определить меру пресечения политику Дмитрию Гудкову. Накануне он был задержан на 48 часов после допроса и обысков по делу о причинении имущественного ущерба департаменту мэрии. Адвокаты пока не располагают никакой дополнительной информацией, — рассказал «Эху Москвы» помощник защитника Гудкова, Вадим Мещеряков. Обыски накануне были проведены не только у самого Дмитрия Гудкова, но также у его родственников и соратников. Они не понимают, как политик может быть связан с делом и видят в этом политические причины.

В Кремле сегодня посоветовали обращаться к силовикам за разъяснениями по поводу задержания оппозиционеров. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, политолог Кирилл Рогов считает, что задержания Гудкова и Пивоварова могут быть связаны между собой. По словам Рогова, власть придумывает новые способы, чтобы временно обезопасить себя перед осенними выборами в Госдуму.



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