Политику Дмитрию Гудкову до сих пор не предъявлено обвинение, у защиты на руках нет постановления о возбуждении дела

Политику Дмитрию Гудкову, которого задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке 38, до сих пор не предъявлено обвинение. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава пресс-службы международной правозащитной группы «Агора» Вадим Мещеряков, у защиты на руках пока нет постановления о возбуждении уголовного дела.

«До сих пор Дмитрию Гудкова обвинение не предъявлено. Он на эту минуту остается подозреваемым. У нас пока нет на руках постановления о возбуждении уголовного дела конкретно в отношении Дмитрий Гудкова. Все, что у нас есть — постановление о возбуждении дела по пункту В части 2-й 165 статьи, о чем и шла речь вчера и сегодня. Оно датировано 28 апреля, и там не фигурирует подозреваемый. Там, в постановлении о возбуждении дела в отношении не установленных лиц. На эту минуту новых документов, касаемых именно Дмитрия Гудкова, у нас нет», — сказал он.

Также В.Мещеряков отметил, что следователь пока не конкретизировал и не уточнил, когда может состояться судебное заседание.

«Пока никакой конкретики на данный момент, когда будет суд, у нас нет», — отметил он.

Дмитрий Гудков, добавил В.Мещеряков, свою вину не признает.

«Мы пока не обнаружили никакой связи Д.Гудкова с тем постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которое у нас есть», — отметил он.