Минобороны РФ: На Украину планируются поставки вооружения под прикрытием военных учений с участием сил НАТО

В Министерстве обороны России утверждают, что на Украину планируются поставки современного вооружения под прикрытием военных учений с участием сил НАТО. Затем партия будет переправлена в Донбасс, — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Многонациональные военно-морские учения «Сибриз» проводятся на Украине с 1997 года. В этом году они начнутся 28 июня.