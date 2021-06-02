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13:33, 02 июня 2021

Суд в Краснодаре сегодня определит меру пресечения бывшему руководителю «Открытой России» Андрею Пивоварову

Его обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре, через два дня после того, как Открытая Россия объявила, что прекращает свою деятельность.

Как сообщает Новая газета, следователь не смог ответить на вопрос адвоката, каким разом Пивоварова уведомляли о возбуждении дела. По версии следствия, политик планировал скрываться в Грузии. Напомним, Пивоварова задержали в понедельник в Санкт-Петербурге, его сняли с самолета, который должен был вылететь в Варшаву.


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