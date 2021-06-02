В Кремле утверждают, что уголовные дела против Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова к политике не имеют отношения

В Кремле утверждают, что уголовные дела против оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова к политике не имеют отношения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заметил, что преследование политиков вряд ли скажется на инвестиционном климате в России.

Вчера у Дмитрия Гудкова прошли обыски по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Гудков задержан на двое суток. Политик заявляет о своей невиновности. По этому делу также задержана родственника Гудкова, Ирина Ермилова.