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13:08, 02 июня 2021

Более половины россиян, по данным Левада-центра не боятся заразиться коронавирусом

Социологи провели сравнительный анализ данных за период с февраля по май этого года. Исследование показало, что число тех, кто не испытывает опасений немного снизилось по сравнению с зимой и сейчас составляет 55%. Тех же, кто боится заразиться стало несколько больше – чуть более 40%.

Недоверие остается и к вакцинации. Так, майские данные показывают, что более 60% не готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник», что немногим больше, чем в феврале. Социологи уверены, что этот показатель может расти за счет тех, кто уже прошел курс иммунизации. Таких, по данным социологического центра, только 11%.

При этом, по данным Левада-центра, который российские власти считают иностранным агентом, пики опасений заразиться опасной инфекцией пришлись на октябрь прошлого года и середину весны.

Отмечается, что в феврале почти четверть россиян ответили, что уже переболели коронавирусом, хотя почти 20% из них без официального диагноза. Немало было и тех, кто уверен, в том, что опасная инфекция обошла их стороной – почти 65% опрошенных.

Месте с тем, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у почти 9 тысяч россиян, побороть вирус смогли почти столько же. Летальных случаев зарегистрировано 394.


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