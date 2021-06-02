Путин не планирует обсуждать на встрече с руководством «Единой России» список кандидатов на участие в выборах

Владимир Путин не планирует обсуждать на сегодняшней встрече с руководством Единой России список кандидатов от партии на участие в выборах – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что на встрече будут участники праймериз «Единой России».