Путин не планирует обсуждать на встрече с руководством «Единой России» список кандидатов на участие в выборах

Владимир Путин не планирует обсуждать на сегодняшней встрече с руководством Единой России список кандидатов от партии на участие в выборах – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что на встрече будут участники праймериз «Единой России».
2021-06-02T13:06:54+03:00
2021-06-02T13:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 02 июня 2021
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