ОНК: Задержанный в Москве Дмитрий Гудков не жалуется на условия содержания в о временном изоляторе на Петровке

Задержанный в Москве оппозиционер Дмитрий Гудков не жалуется на условия содержания в о временном изоляторе на Петровке — сообщил «Эху Москвы» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Политик находится в двухместной камере, он настаивает на том, что уголовное дело, по которому его задержали, касается фирмы его родственников, а он к ней отношения не имеет.

Гудков пока находится в качестве подозреваемого по делу об имущественном ущербе департаменту мэрии.

Накануне были проведены обыски не только у него, но у его родственников и соратников. Один из них, Александр Соловьев сказал в эфире «Эха», что все это связано с предстоящими выборами.

В Кремле сказали что новые дела против коррупционеров не влияют на инвестиционный фон России и посоветовали обращаться за более подробными комментариями к силовым структурам.

