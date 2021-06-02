В Краснодаре начался суд по избранию меры пресечения Андрею Пивоварову, бывшему исполнительному директору движения «Открытая Россия».

Следствие, по данным адвоката Пивоварова, будет просить суд об аресте. Экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в эфире нашей радиостанции отметила, что по статьям, связанным всего лишь с распространением информации в интернете, это необычно жесткая мера даже по нынешним временам.

Пивоварова задержали 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, прямо на взлетной полосе, сняв с рейса, которым он собирался вылететь на отдых. После этого активиста перевели в Краснодар (по версии следствия – так как именно там возбудили уголовное дело из-за публикаций Пивоварова в поддержку «Открытой России» в августе прошлого года). Адвокаты оппозиционера считают, что реальная цель его перевода в другой город – лишить суд возможности назначить домашний арест.

Сама «Открытая Россия» добровольно прекратила деятельность 27 мая этого года.

По статье «осуществление деятельности нежелательной организации» Пивоварову грозит до 6 лет лишения свободы.