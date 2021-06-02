Отец политика Дмитрия Гудкова сказал, что сын никак с фирмой-арендатором организацией, не связан

Политика Дмитрия Гудкова задержали до суда по делу о неуплате долга по договору об аренде нежилого у мэрии Москвы. Отец политика Геннадий Гудков в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что Дмитрий никак с этой фирмой-арендатором организацией не связан.

«Я узнал, что это дело заведено на неустановленных лиц — общество ограниченной ответственности, которое имеет задолженность по арендной плате перед Департаментом госимущества 2016-2017 года. Я нигде не увидел ни одного намека, какое отношение к деятельности этого ООО имел Дмитрий: он не является ни учредителем, ни работником, ни участником. Кроме того, что его учредителем этого маленькой крошечной компании является его родная тетя — Ирина Ермилова — это единственная связь, которую можно инкриминировать Дмитрию. И ничего больше. Я вообще не знаю, что они будут писать в обвинительном заключении», — сказал он.

Г.Гудков изучил статью и отметил, что эти долги не являются основанием для заведения уголовного дела.



Накануне Дмитрия Гудкова задержали до суда на двое суток. Он стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание по ней предусматривает пять лет лишения свободы. Также, по словам адвоката, в качестве подозреваемой задержали тетю политика Ирину Ермилову.

Уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах. Потерпевшим по делу проходит департамент городского имущества Москвы, собственник этого помещения.