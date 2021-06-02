Власти Мошкова до сих пор не сделали заявления по поводу инцидента с застреленным 19-летним азербайджанцем

Сотрудника полиции, который случайно застрелил 19-летнего азербайджанца при задержании, вывезли из поселка Мошково, — о чем написал в своем репортаже корреспондента издания НГС.Новости Илья Калинин. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что до сих пор местные власти пока не сделали заявления по поводу этого инцидента.

«Меня спрашивали, были ли заявления мошковских властей? Как я понимаю, не было. Была реакция на приезд диаспоры — то, что согнали полицию. Была реакция, чтобы обезопасить всех родных Александра, они их всех вывезли из Мошкова. Вот собственно и все. А каких-либо публичных выступления или заявлений не было. Все боятся, что может возникнуть серьезный национальный конфликт. потому что представители диаспоры устраивали сходы в центре Новосибирска», — сказал корреспондент.

По словам И.Калинина, семью полицейского, который застрелил юношу, перевезли в дом его родителей сразу после того, как туда приехало около 30 машин представителей азербайджанской диаспоры.

«После этого полиция поняла сложность ситуации, всех вывела сотрудников в работу, и отпускников в том числе. Привезли два грузовика с омоном, скорее всего из Новосибирска. И после этого семью Александра перевозили из одного дома в дом родителей, и стали охранять дом Александра, а также и его родителей. Так как звучали угрозы сжечь эти дома», — рассказал корреспондент.

В населенном пункте местные жители после сообщения в группе соцсетях от правоохранительных органов перестали без нужды выходить на улицы. «Было размещено в группе соцсети этого поселения аудиосообщение от правоохранителей, где сообщалось, что могут ожидаться серьезные конфликты, связанные с диаспорой. И всем жителям было рекомендовано не выходить на улицу без лишнего повода из-за опасности столкновений», — рассказал он.

И.Калинин отметил, что местные жители не идут на контакт с журналистами, а обстановка в Мошково до сих пор остается напряженной.

В результате задержания сотрудник ГИБДД застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева, который от полученной раны скончался 29 мая.