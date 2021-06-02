В Кремле утверждают, что претензии к оппозиционерам Дмитрию Гудкову и Андрею Пивоварову к политике отношения не имеют, — об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Суд в Краснодаре уже приступил к определению меры пресечения бывшему исполнительному директору Открытой России. Андрей Пивоваров проходит по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией – напомним, его этапировали из Санкт-Петербурга.

В Москве, по данным источника ТАСС, уже сегодня суд может избрать меру пресечения политику Дмитрию Гудкову. Он проходит по делу об имущественном ущербе департаменту мэрии.

