Авиакомпания Lufthansa отменила два рейса из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно

Представители перевозчика уверяют что это «разовый» инцидент. Причина, как и было уже не раз в последние дни с рейсами из Европы в Россию в обход Белоруссии – неполучение разрешения от воздушных ведомств (какой страны, не уточняется). Сейчас эти разрешения выдаются под каждый рейс отдельно. Агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к одному из российских перевозчиков, говорит, что в ближайшее время ситуацию с согласованиями рейсов в и из Германии действительно согласуют.

Накануне в похожей ситуации оказалась уже российская авиакомпания S7 – ей не дали разрешение власти Германии, и она была вынуждена отменить рейс Москва-Берлин-Москва (пассажирам вернули деньги за билеты).

Все началось с принудительной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. После перехвата истребителем и требований сесть из-за информации о якобы бомбе на борту с рейса сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Они арестованы.

Страны ЕС назвали произошедшее актом воздушного пиратства и отказались от авиасообщения с Белоруссией и через нее.