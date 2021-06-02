Подразделение Роскомнадзора предложило законодательно расширить «закон Яровой» на игровые платформы

Речь идет о хранении сообщений пользователей, как это уже обязали делать операторов связи и соцсети.

Поводом для выдвинутого предложения стало исследование Главного радиочастотного центра: в нем говорится о том, что некоторые игры фактически стали соцсетями. Как пишет газета «Коммерсантъ», из-за этого в подразделении Роскомнадзора предположили, что такие тренды могут породить риск использования игрового пространства в экстремистских и террористических целях. Еще одна инициатива, которая была предложена в докладе – установить правовой статус игровой валюты и т.н. донатов, то есть вознаграждений от пользователей. Они, считают в центре, могут использоваться для отмывания средств.

В самом Роскомнадзоре сообщили, что согласны с актуальностью этих вопросов, но считают нужным провести широкое обсуждение среди законодателей и представителей отрасли. Эксперты, в свою очередь, признают, что некоторые игровые платформы действительно становятся крупными площадками для общения, но считают хранение переписки игроков бесполезным: по их мнению, в таком случае разработчики могут просто выключить возможность переписки.

Вступление в силу закона Яровой ранее привел к крупным затратам операторов связи на его исполнение. Например, в МТС утверждали, что на создание инфраструктуры на хранение данных о переписке клиентов компании придется потратить 50 млрд рублей в течение 5 лет.