Суд в Москве сегодня может определить меру пресечения политику Дмитрию Гудкову, — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Накануне он был задержан на 48 часов по делу о причинении имущественного ущерба.

Отец политика Геннадий Гудков сегодня сказал «Эху Москвы», что его сын никак не связан с фирмой-арендодателем. Дмитрий Гудков сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

Сегодня же суд в Краснодаре должен избрать меру пресечения бывшему исполнительному директору Открытой России Андрею Пивоварову. Он пока находится в статусе подозреваемого по делу о сотрудничестве с нежелательными организациями.

