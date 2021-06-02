За последние сутки в России выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За все время эпидемии в стране, по официальным данным, заболели 5 миллионов 90 тысяч человек. С конца марта количество новых случаев колеблется на уровне 8-9 тысяч в сутки. За последний день выявлено 8800 заболевших, что на 700 меньше, чем зарегистрировали накануне. Эту разницу можно объяснить изменениями в Москве, где за сутки выявили 2800 новых инфицированных – накануне их было почти 3700. Столица по-прежнему опережает другие регионы по темпам прироста заразившихся. Здесь и самые высокие показатели смертности. За эти сутки скончались 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Суммарно по всем регионам количество жертв инфекции увеличилось на 400 человек. Всего в стране с начала эпидемии, если верить статистике оперативного штаба, умерли 122 тысячи человек. Однако данные Росстата и статистика избыточной смертности свидетельствуют о том, что жертв коронавируса в несколько раз больше.

Россия занимает шестое место в мире количеству заразившихся. На первом месте по-прежнему Соединенные Штаты.