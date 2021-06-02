Задержанный россиянин Дудников рассказал через адвоката о пытках и угрозах убийством в СИЗО

Задержанный в начале мая в Минске 20-летний россиянин Егор Дудников через адвоката Антона Гашинского сообщил о применяемых к нему пытках, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков.

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам адвокат.

«Это было сообщение, послание, так как какие-либо письма или записки из СИЗО передавать нельзя. Он продиктовал это, а я записал, с просьбой передать и опубликовать эту информацию. То, что он сказал, по данному факту необходимо проводить проверку. Мы подготовили несколько жалоб, и они будут сегодня направлены в соответствующие инстанции. Если данные факты подтвердятся, то в отношении сотрудников правоохранительных органов должны быть приняты процессуальные решения в соответствии с законодательство республики Беларусь», — сказал адвокат.

По словам А.Гашинского, задержанный россиянин показал при встрече синяки на его теле и сломанный зуб в результате перенесенных пыток.

«Конечно, сами эти факты свидетельствуют о жестком отношении к нему со стороны правоохранителей, что неприемлемо. Он подавлен, встревожен и напуган», — сказал адвокат.

29 мая стало известно о задержании Дудникова. Сотрудники правоохранительных органов задержали его после того, как он проводил подругу до дома и возвращался к себе. Гражданину России предъявили обвинение по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») УК Белоруссии.