Родственников полицейского, который застрелил Векила Абдуллаева при задержании, вывезли из поселка под Новосибирском

Родственников сотрудника полиции, который случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании, вывезли из поселка под Новосибирском. Это выяснило местное сетевое издание НГС. Его корреспондент Илья Калинин рассказал «Эху Москвы», что местные власти пока не делали никаких заявлений по поводу инцидента. Илья Калинин утверждает, что обстановка в населенном пункте до сих пор крайне напряженная.