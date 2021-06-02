В МИДе России изучают информацию о возможном пересмотре Суданом соглашения по военной базе

Об этом сообщил зам.министра Михаил Богданов. Ранее военное руководство Судана заявило о том, что договор был подписан прежним руководством страны и не отвечает национальным интересам. При этом начальник генштаба Судана заявил о намерении развивать военное сотрудничество с США.
2021-06-02T12:35:00+03:00
2021-06-02T12:35:54+03:00
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12:35, 02 июня 2021
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