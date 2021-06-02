За сутки в России выявлено почти 9 тысяч новых заражений коронавирусом, — сообщает оперативный штаб

Таким образом с начала пандемии выявлено более 5 миллионов инфицированных. За день наибольшее число новых случаев в Москве – почти 3 тысячи. Сегодня, кстати, в Совете Федерации главный санитарный врач страны Анна Попова сказала, что Россия оказалась одной из самых готовых к эпидемиологическим шокам стран в мире.

