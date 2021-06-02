Экс-председатель «Открытой России» Соловьев невзирая на давление планирует участвовать в выборах в Госдуму в сентябре

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев, невзирая на давление планирует участвовать в выборах в Госдуму в сентябре.

Накануне у бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» А.Соловьева силовики провели обыски, после допроса в качестве свидетеля в рамках дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах его отпустили.

На вопрос, собирается ли он после начавшегося силового давления продолжить участвовать в выборах в Госдуму в сентябре, А.Соловьев сказал:

«Я планировал. Но эта непростая ситуация не может повлиять на то, передумал ты или нет. Единственное она может повлиять на то, что партия «Яблоко», с которой я вел давно переговоры, может передумать. Они могут допустить, что такого кандидата могут снять в любой момент, и они окажутся без него. А так можно совсем нового человека взять, на которого ничего нет, и он хотя бы на протестном голосовании выйдет. Я с пониманием к такой логике отношусь», — сказал он.

А.Соловьев считает, что вчерашние обыски и его допрос — это общая линия давления власти на политика Дмитрия Гудкова и всю его семью, это связано с выборами в Госдуму РФ.

«Это давление на Дмитрия Гудкова и всю его семью. Потому что если бы давление было только на него, то это бы обозлило и сделало его более ярким политзэком. А так ему дается сигнал, что мол — ты там сиди да помалкивай, а то у нас твоя тетя в заложниках, и кучу родни можно взять в заложники. Конечно, это связано с выборами в Государственную Думу. И с тем, что если вдруг что-то случилось и партия «Яблоко» решила его выдвинуть – переговоры шли об этом давно – то у него были бы все шансы просто вынести любого единоросса у себя в округе. Такие шансы есть у любого кандидата, которые дойдут до бюллетеня. И их главная задача на пушечный выстрел к бюллетеню не подпустить и желательно сделать так, чтобы человек присел и выпал на длительное время из политики», — сказал он.

Как отметил А.Соловьев, «за погромом ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) тоже самое последовало и с другими организациями. «В том числе и с «Открытой Россией». И несмотря на ликвидацию, Андрея Пивоварова арестовали за пост в 2020 году. Бред полный. Мое и его дела не связаны. Давление на меня было пока только в рамках дела против Гудкова. Вполне возможно таких дел, благодаря которым можно оказывать давление на меня и на других – вагон и маленькая тележка», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он уехать из страны, А.Соловьев сказал, что из России людям, которые задействованы в политике, выехать из страны достаточно сложно.

«Может это и было бы безопасно, но никаких способ не осталось пересечь границу, вас могут вернуть насильно. У них задача сейчас, кажется, по тем фигурам, которые в политике задействованы, вообще не выпускать. Раньше была идеальная логика – вы сами свалили, мы вас не посадили, никаких разговоров о репрессиях нет, вы для нас угрозы не предоставляете — все прекрасно. То теперь такое ощущение, что огромное количество людей политически активных они вернут, чтобы отчитаться – вот мы их посадили, разгромили. А каких-то рядовых активистов может быть пока и выпустят. Я сейчас не представляю, как можно выехать из России, поэтому не думаю об этом», — отметил он.