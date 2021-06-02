США подозревают российских хакеров в атаке на местное подразделение крупнейшего в мире производителя мяса

Американские власти подозревают российских хакеров в новой атаке, на сей раз на местное подразделение крупнейшего в мире производителя мяса.

Атака на крупнейшего переработчика мяса в США компанию JBS была совершена в воскресенье — из строя были выведены пять мясоперерабатывающих заводов, которые обеспечивают четверть национальных поставок говядины и 20 процентов свинины. О взломе компания немедленно сообщила в Белый Дом, и спикер Белого Дома Карин Жан-Пьер рассказала об атаке во вторник. Выведя из строя заводы, хакеры потребовали выкуп — так же, как это было с атакой на Colonial Pipeline в мае, которая привела к перебоям с бензином и росту цен в 18 штатов Юга и Восточного побережья. По словам Жан-Пьер, за атакой на JBS стоят, по всей видимости, российские хакеры. Меньше недели назад хакеры из группировки Nobelium, связанной со Службой Внешней Разведки России, взломали системы американского федерального агентства международного развития и украли данные организаций, с которыми оно сотрудничает. Тогда Белый Дом заявил, что отменять саммит Джо Байдена и Владимира Путина не станет. Сейчас Белый дом заявляет, что находится в прямом взаимодействии с российским правительством в связи с хакерской атакой на JBS.

Компания пообещала запустить большую часть своих заводов уже сегодня.

Зам.главы МИДа Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Вашингтон контактируют по поводу последней хакерской атаки.

