Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации договора по открытому небу

Речь идет о соглашении, которое позволяет его участникам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. В Москве подчеркивают, что выход из договора это ответ на аналогичные действия США. При этом российская сторона отвергает претензии Вашингтона, которые касаются ограничений на наблюдательные полеты в Калининградской области и на границе с Южной Осетией и Абхазией.