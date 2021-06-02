Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации договора по открытому небу

Речь идет о соглашении, которое позволяет его участникам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. В Москве подчеркивают, что выход из договора это ответ на аналогичные действия США. При этом российская сторона отвергает претензии Вашингтона, которые касаются ограничений на наблюдательные полеты в Калининградской области и на границе с Южной Осетией и Абхазией.
2021-06-02T11:05:54+03:00
2021-06-02T11:20:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 02 июня 2021
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