В сети появилось объявление о продаже базы пользователей проекта «Умное голосование»

В признанном иноагентом ФБК сомневаются в ее подлинности.

База подписчиков «Умного голосования» — с IP-адресами, e-mailами и адресами постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области – постоянно пополняется, утверждается в объявлении, обнаруженном на одном из форумов в теневом сегменте интернета. Продавец в качестве примера опубликовал скриншот таблицы. Как утверждается, данные получен из нескольких источников. Указывается, что эта база при грамотном управлении избирательной кампанией позволит покупателю провести в Госдуму 26 депутатов – для этого перед выборами надо будет сделать рассылку по списку адресов с именем нужного кандидата. Цена не называется, оплата в биткоинах. Отдельно подчеркивается, что это не база с сайта «Свободу Навальному!», что оказалась в открытом доступе в середине апреля. Директор ФБК Иван Жданов в беседе с телеканалом Дождь выразил сомнение в том, что данные из этого объявления имеют отношение к «Умному голосованию», поскольку проект не хранит IP-адреса, есть и другие странности. Сомнение в подлинности базы выразил и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Умное голосование – это проект, призванный объединить протестный электорат, чтобы лишить кандидатов от «Единой России» голосов на региональных и федеральных выборах. Стратегию планируют применить и на выборах в Госдуму.