Политик Дмитрий Гудков находится в изоляторе временного содержания на Петровке

В Москве политик Дмитрий Гудков, который накануне был задержан на 48 часов, сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Его посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников. Напомним, — Дмитрий Гудков проходит по делу о причинении имущественного ущерба. Накануне у него дома, а также у родственников и соратников были проведены обыски.