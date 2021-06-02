Политик Дмитрий Гудков находится в изоляторе временного содержания на Петровке

В Москве политик Дмитрий Гудков, который накануне был задержан на 48 часов, сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Его посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников. Напомним, — Дмитрий Гудков проходит по делу о причинении имущественного ущерба. Накануне у него дома, а также у родственников и соратников были проведены обыски.
2021-06-02T11:04:29+03:00
2021-06-02T11:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 02 июня 2021
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