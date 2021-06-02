В Краснодаре в ближайшие часы должны избрать меру пресечения оппозиционному политику Андрею Пивоварову

По словам его адвоката, следствие намерено просить об аресте.

Пивоварову вменяют статью об участии в деятельности нежелательной организации. По данным Следственного комитета, поводом для преследования стал пост в соцсетях в августе прошлого года, где политик разместил агитацию в поддержку такой организации. При этом Пивоваров уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье: два протокола, согласно законодательству, грозят уголовным делом.

Как пояснили соратники Пивоварова, речь может идти о публикации в Фейсбуке сообщения проекта «Объединенные демократы», где говорилось о выдвижении кандидатов в муниципальные депутаты в нескольких регионах. В марте участников форума в Москве, организованного проектом, задерживали по обвинению в сотрудничестве с движением «Открытая Россия».

Сам Пивоваров до недавнего времени являлся директором «Открытой России». Одноименная британская организация в 2017 году была признана Генпрокуратурой нежелательной, при этом силовики считают, что российская структура связана с ней. Несколько дней назад Пивоваров объявил о ее ликвидации.

Пивоварова задержали в понедельник в Санкт-Петербурге: он намеревался вылететь в Варшаву. Следствие утверждает, что он пытался скрыться за рубежом. Накануне его этапировали в Краснодар.