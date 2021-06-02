В Гонконге из-за проблем с лицензией закрылся музей, посвященный событиям на пекинской площади Тяньаньмэнь

В Гонконге из-за проблем с лицензией закрылся первый в мире музей, посвященный событиям на пекинской площади Тяньаньмэнь. Как передает корреспондент ТАСС, накануне в музей пришли правительственные инспекторы и потребовали предъявить разрешение на организацию экспозиции. Кураторы возразили, что это частное учреждение, но в итоге решили временно приостановить его деятельность.

4 июня будет отмечаться очередная годовщина событий на площади Тяньаньмэнь. Местные оппозиционные активисты хотели провести массовую акцию в связи с этим, но полиция ее запретила.

