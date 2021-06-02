СовФед досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты в связи с его заявлением об отставке

Ранее Тверской суд Москвы прекратил в отношении него уголовное дело в связи с истечением срока давности. Это не является реабилитирующим обстоятельством. Следствие утверждало, что Мень, будучи губернатором Ивановской области, организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств.

