Республиканцы в Конгрессе США настаивают на возвращение санкций против газопровода Северный поток-2

21 конгрессмен от Республиканской партии во главе с лидером республиканцев в комитете по иностранным делам Палаты Представителей Майклом Макколом направили Госсекретарю США Энтони Блинкену официальное письмо с просьбой соблюсти данное им на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры обещание и остановить строительство Северного Потока-2. Еще месяц назад в интервью CNN Блинкен заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод не был введен в эксплуатацию. Но две недели назад Белый Дом объявил о том, что своим специальным решением выводит из-под санкций компанию-оператора Северного Потока-2 и ее руководителя Маттиаса Варнига, давнего соратника президента России Владимира Путина. Администрация Байдена объяснила снятие санкций национальными интересами страны и желанием укрепить союз с Германией. Республиканцы настаивают на том, что отмена санкций свидетельствует об отказе от национальных интересов США. Кроме того, Вашингтон, утверждают они, игнорирует интересы стран Восточной Европы, и в частности, Украины.

В письме республиканцев говорится, что завершение строительства газопровода даст Кремлю возможность распространять свое дестабилизирующее поведение дальше на Европу.