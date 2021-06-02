Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе

В африканской стране считают, что некоторые положения документа противоречат ее интересам.

Речь идет о соглашении, которое предусматривает создание пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота. По словам начальника суданского Генштаба, изначально соглашение было подписано еще при прежнем режиме Омара-аль-Башира, отстраненного в результате военного переворота. Какие именно пункты договора хотят пересмотреть в Судане, не уточняется: вместе с тем, в африканской республике отмечают, что документ до сих пор не ратифицирован. Одновременно там подчеркнули, что открыты к военному сотрудничеству с США – правда, в Судане уверяют, что это никак не связано с планами пересмотреть соглашение с Москвой.

Договор о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России предусматривает передачу Суданом в безвозмездное пользование части территории и недвижимого имущества. Максимальная численность пункта не должна превышать 300 человек, само соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматического продления.

В апреле сообщалось, что власти Судана приостановили действие соглашения с Москвой о создании военно-морской базы на Красном море, а также заморозили размещение российских военных на своей территории. В Москве это отрицали.