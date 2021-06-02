В Пензенской области почти 30 фигурантов дела о драке в селе Чемодановка объявили голодовку

Суд принял решение об очередном продлении ареста 28 обвиняемым, после чего все они начали ругаться и кричать, что больше не могут терпеть издевательства в заключении. В знак протеста они объявили голодовку и пообещали вскрыть себе вены прямо в СИЗО, рассказал интернет-изданию «Такие дела» президент региональной общественной организации «Паруса надежды» цыганский барон Андрей Оглы.

О невыносимых условиях и пытках в изоляторе в марте сообщили трое фигурантов дела. В частности, речь шла о духоте и отсутствии еды в камерах. Региональный следственный комитет тогда не нашел доказательства этим словам.

Массовая драка произошла в селе Чемодановка летом 2019 года. Причиной стал бытовой конфликт между местными жителями и цыганами. В результате один человек погиб. Через сутки около полутора тысяч жителей перекрыли федеральную трассу из-за бездействия властей. Тогда полиция задержала свыше 170 участников, а также принудительно вывезла всех цыган.

По делу проходят 28 обвиняемых, одному из них инкриминируют убийство, еще одному – покушение на убийство.

Защита фигурантов дела сообщила, что в ближайшее время будет обжаловать решение о продлении ареста.