Оппозиционному политику Дмитрию Гудкову уже сегодня могут избрать меру пресечения, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Ранее бывшего депутата Госдумы, а также его тетю Ирину Ермилову задержали по делу о в причинении имущественного ущерба.

Следственные действия с Дмитрием Гудковым и его родственницей проводились до ночи. Сегодня следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах. Пока Гудков и Ермилова в статусе подозреваемых, вину они не признают. Как рассказали ранее в правозащитной группе Агора, уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах. Сумма ущерба – свыше 1 миллиона рублей. Потерпевшим стал столичный департамент городского имущества. Накануне у Гудкова и его родственников прошли обыски по 10 адресам, в следственных действиях участвовали более 140 силовиков, изъяты техника и документы. Отец политика Геннадий Гудков утверждает, что его сын не имел отношения к компании и не знал о существовании задолженности, а уголовное дело завели, чтобы не дать Гудкову участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

По статье о причинении ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием Гудкову может грозить до 5 лет лишения свободы.