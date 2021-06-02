Совет Федерации рассмотрит законопроект, позволяющий бесплатно проводить газопровод до границ земельных участков

Совет Федерации сегодня должен рассмотреть законопроект, который позволяет бесплатно проводить газопровод до границ земельных участков. Накануне документ был одобрен Госдумой. Глава Комитета нижней палаты по энергетике Павел Завальный отмечал, что в законе говорится и об источниках финансирования. Единым оператором станет Газпром и дочерние компании.
2021-06-02T09:35:11+03:00
2021-06-02T09:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 02 июня 2021
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