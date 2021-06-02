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Эксклюзив Эха 09:31, 02 июня 2021

Следствие планирует просить сегодня суд поместить Андрея Пивоварова в СИЗО – экс-координатор «Открытки» Усманова

Как рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-координатор «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией) Татьяна Усманова, сегодня следствие планирует просить суд, который пройдет в Краснодаре, поместить Андрея Пивоварова в СИЗО.

«Андрей сейчас находится в Краснодаре. Вчера я смогла его увидеть на пару минут около СК. Сегодня состоится суд по мере пресечения. Вчера следователь сказал, что в качестве меры будет просить СИЗО. Это было для нас огромной новостью, мы не ожидали этого, потому что просить для человека, который сделал репост, посещение СИЗО для нас перебор по нашим временам», — рассказала она.

По словам Т.Усмановой, А.Пивоваров проходит сейчас как подозреваемый по статье 284.1 – «о сотрудничестве с нежелательными организациями».

«Дело было возбуждено в Краснодаре. По версии следствия Андрей, будучи в августе прошлого года в Краснодаре, сделал у себя на странице Фейсбука репост сообщения от паблика «Объединенные демократы», которые по версии следствия имеет отношение к проектам «Открытой России». И этим репостом о ходе избирательной кампании и призыве донатить деньги на независимых кандидатов, этим репостом нарушил закон и поэтому должен помещен в СИЗО», — пояснила она.

31 мая Пивоварова, сняли с самолета, который вылетал из петербургского аэропорта Пулково, и отвели в управление ФСБ в аэропорту.


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