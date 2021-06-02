Белым дом считает российских хакеров причастными к кибератаке на подразделения крупнейшего в мире производителя мяса

Белым дом считает российских хакеров причастными к кибератаке на американские подразделения крупнейшего в мире производителя мяса.

Для решения вопроса уже привлечено российское правительство, рассказала зам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, компания JBS уведомила администрацию, что требование выкупа за сохранность информации поступало от группировки, которая, вероятно, расположена в России.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Тогда в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений произошли серьезные сбои из-за хакерской атаки. Злоумышленники требовали финансовое вознаграждения за сохранность данных. JBS тогда была вынуждена остановить работу своих отделений. При этом в компании не смогли назвать сроки, в которые смогут восстановить деятельность, но отметили, что подобные задержки могут привести к проблемам в работе с клиентами и поставщиками.

По данным министерства сельского хозяйства США за последние сутки производство говядины в стране сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же днем неделей ранее, аналогичная ситуация и со свининой.

Это не первое обвинение в адрес Москвы со стороны Вашингтона за последнее время. Ранее в Белом доме заявили, что к взлому данных трубопровода Colonial Pipeline также причастны российские хакеры. В Кремле обвинения отвергают.