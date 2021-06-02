Пассажирский самолет белорусской компании БелАвиа был вынужден сесть в Краснодаре из-за технических проблем

Как сообщил Интерфаксу источник в местном аэропорте, произошла утечка топлива. Дальнейшая эксплуатация лайнера пока приостановлена. За пассажирами должен прибыть резервный борт. Самолет возвращался из Хургады в Минск.
2021-06-02T09:05:11+03:00
2021-06-02T09:30:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 02 июня 2021
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