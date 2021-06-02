Российские дипломаты сегодня должны получить доступ к арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову

Российские дипломаты сегодня, как ожидается, должны наконец получить доступ к арестованному в Белоруссии нашему соотечественнику Егору Дудникову.

20-летний юноша, переехавший в Минск к своей девушке, зарабатывал озвучанием мультфильмов и рекламы. В том числе озвучивал и видеоролики для белорусской оппозиции. В начале мая его задержали и позже арестовали на два месяца – ему вменяют довольно распространенную в Белоруссии статью «действия, грубо нарушающие общественный порядок» (до трех лет лишения свободы). Первые две недели к Дудникову в СИЗО КГБ не мог попасть даже его адвокат.

Мать молодого человека рассказала журналистам, что она приехала в Минск из Саратова, но и ее к сыну следователь не пустил., разрешил лишь передачу. Также не доходят родителям письма от юноши.

Помимо Дудникова, в Минске удерживают как минимум одну гражданку России – Софию Сапегу, подругу оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, которого сняли вместе с ней с рейса Ryanair «Афины-Вильнюс», перехваченного в белорусском воздушном пространстве истребителем.