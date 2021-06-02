Следственные действия по делу политика Дмитрия Гудкова завершились ночью, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Сегодня суд может избрать ему меру пресечения.

Накануне у Гудкова, его родственников и соратников были проведены обыски. Политик задержан на 48 часов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы по делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.

Жена политика Валерия Гудкова сказала телеканалу Дождь, что никто из окружения оппозиционера не знает, каким образом он причастен к этому делу.

Тетя политика, Ирина Ермилова, также задержана на 48 часов. Она находится в статусе подозреваемой

