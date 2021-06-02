Россия возобновляет сегодня авиасообщение с Великобританией

Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в островном государстве.

Рейсы из Москвы в Лондон и обратно теперь будут проходить три раза в неделю на постоянной основе. Об этом сказано в сообщении российского правительства.

Запрет на перелёты действовал более полугода, в декабре власти приостановили их из опасения перед британским штаммом коронавируса, который считается более заразным. Темпы распространения covid-19 тогда в королевстве также были на пике, в конце прошлого года там фиксировали от сорока до шестидесяти тысяч новых случаев в сутки. Сейчас этот показатель держится на уровне трёх тысяч в день.

Помимо этого, как утверждает британское правительство, значительная часть жителей королевства уже привита от коронавируса. Две дозы вакцины получило уже более трети от всего населения страны, то есть в районе двадцати пяти с половиной миллионов человек.

Ранее российские власти решили возобновить авиасообщение еще с восемью странами. Например, с 10-ого июня можно будет полететь в Австрию, Венгрию, Хорватию или Марокко.